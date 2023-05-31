حجاج إندونيسيا يشكرون القيادة على #مبادرة_طريق_مكة: “رفعت عناء الوقت الطويل”

وجه حجاج بيت الله الحرام القادمين من إندونيسيا الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مبادرة طريق مكة.

وتنطم وزارة الداخلية بالمشاركة مع الجهات الحكومية مبادرة طريق مكة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد الحجاج القادمين من إندونيسيا أن مبادرة طريق مكة رفعت عناء الأوقات الطويلة، وقال الحاج محمد ربيع إن المبادرة وفرت الوقت الطويل عبر إنهاء الإجراءات وتسليم واستلام الأمتعة والمقتنيات الشخصية بالدور السكنية.

ووجهت الحاجة تيتين سعادة، شكرها لكل من ساعدها في إنهاء إجراءات سفرها وسخر لها جميع الإمكانيات؛ بهدف راحتها وتيسير حجها.

وأكد لحاج مسلم عمر، أن مبادرة طريق مكة في إندونيسيا سهَّلت الإجراءات على الحجاج منذ وصولهم لمطار سكارنوا هاتا، حتى صعود الطائرة للذهاب لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.