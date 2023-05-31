محمد_سامي: ندرس مع #محمد_رمضان تقديم جزء ثاني من مسلسل ” #جعفر_العمدة ” في #رمضان_2024 (فيديو)

قال المخرج محمد سامي، إنه يدرس مع الفنان محمد رمضان تقديم جزء ثاني من مسلسل "جعفر العمدة" الذي حقق رواجا كبيرا خلال الموسم الرمضاني السابق 2023.

وأضاف سامي في تصريحات لبرنامج "عرب وود"، أنه يجهز مع محمد رمضان لمسلسل جديد في رمضان 2024 إنتاج ميديا هب، ويناقش فكرة الجزء الثاني من "جعفر العمدة".

وشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة، بجانب محمد رمضان، كل من هالة صدقى التي أدت دور والدته، وفريدة سيف النصر، وزينة، وأحمد داش (الابن)، ومنذر رياحنة، وإيمان العاصى، وعصام السقا، ومنة فضالى، وأحمد فهيم، وطارق النهرى.