أول تعليق من #وزير_الدفاع الأمريكي بعد رفض نظيره الصيني الاجتماع معه

في أول تعليق منه على رفض وزير الدفاع الصيني الاجتماع ، لمناقشة عدة قضايا منها أزمة المقاتلات ، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن أسفه لرفض نظيره الصيني، الاجتماع به هذا الأسبوع، لا سيما في ضوء المناورات الاستفزازية، التي قامت بها مؤخراً، مقاتلات صينية قرب طائرات عسكرية أمريكية.

وقال خلال زيارة إلى طوكيو، :"أعتقد أن هذا أمر مؤسف، محذرا من أنه بعد «عمليات الاعتراض الاستفزازية» التي نفذتها مقاتلات حربية صينية مؤخرا، زاد قلقه من احتمال وقوع حادث، قد يخرج سريعا عن السيطرة.

وأشار إلى أن واشنطن تقف إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية، بمواجهة الاستفزازات المستمرة لكوريا الشمالية، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمنها والدفاع عن حلفائها. جاء ذلك وفق ما نشر في الشرق.

وكان البنتاجون، أعلن الإثنين الماضي، أن بكين رفضت دعوة أمريكية لعقد لقاء بين وزيري الدفاع الأمريكي والصيني، هذا الأسبوع، على هامش قمة دفاعية في سنغافورة.