“#الإحصاء”: صادرات #المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري تصل إلى 313 مليار ريال  

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن إجمالي صادرات المملكة خلال الربع الأول من عام 2023.

وأوضحت الهيئة في "إنفوجراف" نشرته على حسابها بـ"تويتر"، أن إجمالي صادرات المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ قد بلغ 313.5 مليار ريال، فيما بلغت إجمالي الواردات 186 مليار ريال، وبلغ الميزان التجاري 127 مليار ريال.

وأكدت الهيئة أن أهم السلع المصدرة هي المنتجات المعدنية «246.4» ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها «214.4» واللدائن والمطاط وما يتصل بها «16.0» والمعادن العادية ومصنوعاتها «6.9» والعربات والبواخر والطائرات «5.7».

وأشارت الهيئة إلى أن أهم الدول الشريكة للصادرات هي الصين «51.5» واليابان «32.0» والهند «30.2» وكوريا الجنوبية «27.0» والولايات المتحدة «16.5».