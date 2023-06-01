المملكة تُوْدِعُ وثيقةَ المصادقة على تعديلات اتفاقية #المنظمة_البحرية_الدولية لعام 2021م

أودعَ مندوب المملكة العربية السعودية بالإنابة لدى المنظمة البحرية الدولية "IMO" حياة بنت عبدالعزيز اليابس -اليوم- وثيقة المصادقة على تعديلات اتفاقية المنظمة البحرية الدولية لعام 2021م، بمقر المنظمة في لندن، بحضور الأمين العام للمنظمة كيتاك ليم.

وأكدت اليابس أن هذه الخطوة تجسد بالغ الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للتعاون الدولي، وحرصها على الإسهام في تحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية واتفاقياتها بما يوائم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وبما يحقق رؤية المملكة 2030.

وبيَّنَت أن هذه الجهود تأتي امتداداً للمبادرات السعودية في دعم القطاع البحري التي تنسجم مع الجهود الدولية، ولما يمثله القطاع البحري العالمي من أهمية كبرى وبُعد استراتيجي للقطاعات الأخرى كافة، وفي مقدمتها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية.

وتسهم وثيقة المصادقة على التعديلات التي اعتمدت في الدورة الثانية والثلاثين لجمعية المنظمة البحرية الدولية IMO، والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء، في زيادة عدد الدول الأعضاء في مجلس المنظمة من 40 إلى 52 عضواً، وتمديد فترة عضوية المجلس من سنتين إلى أربع سنوات، إضافة إلى عدد من التعديلات الأخرى.