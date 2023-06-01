تعرف على تفاصيلها.. #وظائف لخريجي #التدريب_التقني في #تبوك

تُقيم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة تبوك، ملتقى «توظيف تقني تبوك 2023»، الذي تستهدف من خلاله خريجي وخريجات التدريب التقني.

وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن الملتقى يقام في الفترة من الثلاثاء إلى الخميس (6 إلى 8 يونيو الجاري)، وذلك من الخامسة إلى العاشرة مساءً، داخل الكلية التقنية للبنين في تبوك «بوابة 1».

ودعا «تقني تبوك» الشركات الراغبه في المشاركة بالملتقى والباحثين عن عمل إلى المبادرة بالتسجيل.

من جهته، قال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، إن المؤسسة تسعى لعقد اتفاقيات لتوظيف خريجها وخريجاتها في المشاريع الضخمة التي تشهدها منطقة تبوك بشكل خاص، وفي مختلف المشروعات بعموم مناطق المملكة.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب حضوره حفل تخريج متدربي ومتدربات منشآت التدريب التقني والمهني في منطقة تبوك لهذا العام، أمس، أن المؤسسة أطلقت مجموعة من التخصصات التي تواكب النقلة النوعية وتشهدها المملكة في قطاعات الأعمال المختلفة، مشيراً إلى أن هناك لجنة خاصة تعمل على تهيئة الإمكانيات المتاحة سواء مدربين أو تجهيزات أو مناهج لدراسة وإقرار التخصصات الجديدة.

وعن ملتقى التوظيف سالف الذكر، قال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إن الحدث يُقام بالتزامن مع تخريج الطلاب والطالبات، وبالشراكة مع مختلف الشركات والمؤسسات التي تعمل بالقطاع الخاص، بهدف تقديم فرص وظيفية للخريجين والخريجات من مختلف التخصصات التقنية والمهنية.