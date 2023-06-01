“يزيد الطول”.. #الصحة تكشف: ماذا يحدث لجسمك عند شرب كوب من #الحليب

كشفت وزارة الصحة عن الآثار الإيجابية التي يتركها شرب كوب من الحليب على الجسم، مشيرة إلى أن كوب الحليب الواحد يعطيك 17% من احتياجك اليومي للبروتين.

وذكرت "الصحة" عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن شرب الحليب بشكل يومي يمد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية.

وأوضحت أن الحليب يعد أحد المصادر الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة العظام والأسنان، مثل الكالسيوم والبروتين.

وأفادت بأن كوب واحد من الحليب أو اللبن يمنح الجسم ثلث احتياجه اليومي من الكالسيوم.

كما أن الحليب يساعد على تحقيق النمو الطولي في فترة المراهقة.