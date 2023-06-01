رونالدو عن #دوري_روشن: المنافسة القوية.. والبنية التحتية تحتاج لتحسن قليل

أشاد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر بالمنافسة القوية لدوري روشن.

وقال رونالدو في حواره مع الحساب الرسمي لدوري روشن :"أعتقد بأن البنية التحتية تحتاج للتحسّن قليلًا. وحتى الحُكام ونظام تقنية VAR، أعتقد بأنه يجب أن يكونوا أسرع بعض الشيء، وهناك بعض الأمور الصغيرة التي تحتاج إلى تحسين".

وتابع :"في العام المقبل أنا متفائل جدا وواثق بأن الأمور ستتغير وسنسير في الطريق الأفضل، لذا، علينا أن نؤمن وأن تعمل على ذلك".

وأكمل :"بالحديث عن الدوري، أعتقد بأن الدوري جيد حقا، ولكن هناك فرص عديدة جدًا للنمو، الدوري جيد وتنافسي، ونمتلك فرقًا جيدة وكذلك الحال بالنسبة للاعبين العرب".