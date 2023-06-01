من هي #شيماء_رقبان أول سعودية تتقلد منصب المدير التنفيذي المناوب لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية وصندوق التنمية الأفريقي؟

أعلنت وزارة المالية،​​ تعيين شيماء طارق رقبان، مديرا تنفيذياً مناوباً لمجموعة البنك الأفريقي كأول سيدة سعودية تتقلد هذا المنصب.

وقالت وزارة المالية في بيان، إن شيماء رقبان خبيرة مالية ومحاسبة بخبرة تتجاوز 9 سنوات في مجال تمويل البنية التحتية الأساسية والمحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية والشؤون الدولية.

وقادت شيماء رقبان الجهود المتعلقة بالعديد من المنتديات الدولية والأنشطة المالية العالمية الناشئة الجديدة في وزارة المالية.

كما شغلت منصب رئيس إدارة المؤسسات المالية الدولية في وزارة المالية منذ أغسطس 2021م.

وتولت شيماء رقبان منصب مستشار سياسات أول لفريق العمل الخاصة بالبنية التحتية لمجموعة العشرين في المسار المالي تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

والبنك الأفريقي للتنمية، مؤسسة تمويلية تنموية متعددة الأطراف أنشئت للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية.

ويهدف البنك إلى محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشية في القارة السمراء.