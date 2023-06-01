وزارة الدفاع تدشّن 15 خدمة إلكترونية ضمن استراتيجيتها في التحول الرقمي

أعلنت وزارة الدفاع عن تدشين نحو 15 خدمة إلكترونية وذلك ضمن استراتيجية الوزارة في التحول الرقمي.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، في تصريحات خلال تدشين الخدمات، إن الهدف منها هو تحقيق مستهدفات برنامجها التطويري، وأتمتة الخدمات المقدمة لمنسوبي الوزارة والمتعاملين معها.

وجرى تدشين هذه الخدمات في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض.

وجاءت الخدمات الإلكتروني كما يلي:

منصة «إدامة» للفرص التصنيعية.

منصة «شارك».

منصة البيانات المالية.

منصة كفاءة الطاقة.

منصة «مكِّن» لإدارة خدمات الاتصالات.

منصة «مسار».

منصة التكافل الاجتماعي.

فيما تضمنت الخدمات الجديدة عددًا من الأنظمة التقنية أبرزها: نظام المتقاعدين، ونظام الملحقيات العسكرية، ونظام تقييم كفاءة الأعمال، ونظام مواعيد مركز تقييم الكفاءات، ونظام إدارة المخزون، بالإضافة إلى الربط مع المكتبة الرقمية.

وتهدف الخدمات الجديدة إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الدفاع المتمثلة في تطوير الأداء التنظيمي، وتحسين كفاءة الإنفاق، ودعم وتوطين التصنيع العسكري، وتطوير الأداء الفردي.