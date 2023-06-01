سقوط_بايدن.. موقف محرج للرئيس الأمريكي خلال مشاركته في حفل تخرج القوات الجوية (فيديو)

تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن لموقف محرج أثناء حضوره حفل تخريج طلاب من أكاديمية القوات الجوية.

وظهر الرئيس الأمريكي في مقطع فيديو وهو يسقط أرضا أثناء مشاركته في حفل تخرج دفعة جديدة من سلاح الجو الأمريكي في كولورادو سبرينجز.

وليست المرة الأولى التي يتعثر فيها الرئيس الأمريكي ويسقط أرضا مما يثير المخاوف لدى الشعب الأمريكي بشأن صحة الرئيس بايدن.

وكان بايدن قد قال في تصريحات إنه يجب أن تكون الصين والولايات المتحدة قادرتين على العمل معا حيثما كان ذلك ممكنا.

وأضاف بايدن: "ستنضم السويد إلى حلف الناتو في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تستعد لمنافسة قوية مع الصين.

وتابع الرئيس الأمريكي: "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع الصين ولكننا سنقف مع أصدقائنا وحلفائنا"، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تتنازل عن دعمها لأوكرانيا.