أسعار_الغذاء تنخفض لأدنى مستوياتها في عامين

انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" لأسعار الغذاء العالمية، في مايو، إلى أدنى مستوياته في عامين، إذ فاقت الانخفاضات الكبيرة في أسعار الزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان الزيادات في أسعار السكر واللحوم.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة: إن مؤشرها، الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ في المتوسط 124.3 نقطة في مايو أيار مقابل 127.7 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.

وتُعتبر قراءة مايو هي الأدنى منذ أبريل 2021 وتعني أن المؤشر العام أقل الآن بنسبة 22 بالمئة من أعلى مستوى وصل إليه في مارس 2022 بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.