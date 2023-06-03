“#الحصيني” يكشف عن توقعاته لحالة #الطقس في #المملكة خلال الساعات المقبلة

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني عن توقعاته لحالة الطقس بمناطق المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وقال "الحصيني"، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إنه حسب مراصد الطقس متوقع خلال "24" ساعة القادمة هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد.

وأوضح أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية وأقصى غرب مناطق القصيم والرياض ونجران تمتد إلى اليمن تسبق برياح نشطة مغبرة وهي رياح هابطة ونشاط للرياح على المنطقة الشرقية والكويت.

على جانب آخر، هطلت اليوم أمطار خفيفة على مركز البديعة التابع لمنطقة تبوك شملت البدع، وأم رضيم، والأجيبي، وبخية، وأتانة وضواحيهما.