هل تغيير رقم الآيبان البنكي يمنع صرف #الدعم؟..”#حساب_المواطن” يوضح #عاجل

أوضح برنامج "حساب المواطن"، مدى إمكانية صرف الدعم حال تغيير الآيبان البنكي.

وأكد "حساب المواطن"، في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، أنه سيتم التحقق من الآيبان في دورة الدفع لشهر “يوليو”.، مضيفا أنه سيتم صرف الدعم “في حال كان المستفيد مستحقا” على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاً.

وأشار "حساب المواطن" إلى أنه سوف تصل المستفيد رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.

خطوات تحديث الآيبان البنكي عبر حساب المواطن :

- الدخول إلى موقع حساب المواطن

- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

- الضغط على أيقونة تسجيل.

- النقر على أيقونة تفاصيل الطلب.

- اختيار "تحديث".

- تحديث البيانات المحددة.

-إرفاق المستندات المطلوبة.

- التأكد من صحة البيانات.

- الضغط على تم الحفظ.