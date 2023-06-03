منافسة بين #الهلال و #النصر على التعاقد مع #سيرجيو_راموس

كشفت بعض التقارير عن وجود منافسة قوية بين الهلال والنصر على التعاقد مع سيرجيو راموس لاعب فريق باريس سان جيرمان حيث أعلن الأخير عن رحيل اللاعب بنهاية الموسم.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق نيكولو شيرا أن نادي الهلال يرغب فى ضم سيرجيو راموس لصفوفه الموسم المقبل.

ونشر شيرا تغريدة عبر حسابه على تويتر تُؤكد أن الهلال يعمل على التوقيع مع راموس في صفقة انتقال حُر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو.

فيما أوضح الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا عبر حسابه على تويتر أن نادي النصر يريد التعاقد مع راموس ليزامل كريستيانو رونالدو مجدداً في الموسم المقبل، وأنه هناك عرض جاري تجهيزه للاعب الإسباني.

وأضاف ألميدا أن هناك المزيد من الأندية العربية والأوروبية المهتمة بالتعاقد مع راموس بعدما رحل عن باريس سان جيرمان وأصبح متاحاً في الميركاتو الصيفي