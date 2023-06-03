ضبط “مروج الحشيش” في #نجران.. وإحباط تهريب 300 كيلوجرام من القات في #جازان

تواصل المملكة العربية السعودية، جهودها في مكافحة المخدرات، عن طريق ملاحقة تجارها ومروجيها.

قبضت شرطة منطقة نجران على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية، وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

في السياق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (300) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وقبضت دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية البنجلادشية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.