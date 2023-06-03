أكثر من 30 مليار ريال في الربع الأول من 2023.. منظومة التنمية تحفز الاقتصاد الوطني

واصلت منظومة التنمية (صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له) أعمالها التنموية خلال الربع الأول من العام 2023م وحققت العديد من الإنجازات والاتفاقيات الرامية إلى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية المملكة 2030م وتعظيم الأثر التنموي وتمويل القطاع الخاص والكفاءات في شتى المجالات .

وتضمنت إنجازات منظومة التنمية خلال الربع الماضي توقيع اتفاقيات تعاون استراتيجية وتمويل مستفيدين من مختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع، لتتجاوز قيمة التمويل المعتمدة ومبالغ الدعم (30) مليار ريال سعودي للربع الأول من العام 2023م.

وبحسب التقرير الربعي الصادر من المركز الإعلامي في صندوق التنمية الوطني، اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي تمويلات تجاوزت (875) مليون ريال سعودي لـ(24) منشأة صناعية، ولتأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للدخول في القطاع الصناعي، وقع الصندوق اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لتقديم برنامج "كيف تبدأ مشروعك الصناعي" الهادف إلى بناء المعرفة وتطوير وتحفيز الشباب والشابات السعوديين المهتمين بالقطاع الصناعي، كما قدم الصندوق دعمه لأكثر من (100) مستفيد عبر برامج أكاديمية الصندوق الصناعي.