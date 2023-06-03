إسرائيل تبلغ #مصر بتركيب كاميرات مراقبة للحدود بعد حادث إطلاق النار

أكدت إسرائيل أنها أبلغت مصر أن الحادث على الحدود لن يضر بالتنسيق الأمني بين البلدين.

وقالت قناة "العربية"، إن إسرائيل أبلغت مصر أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة للحدود بعد حادث إطلاق النار، مشيرة إلى أن وزيري الدفاع الإسرائيلي والمصري بحثا التطورات الأمنية على الحدود.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات اليوم: "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أبلغ نظيره المصري أن الحادث يجب ألا يؤثر على العلاقات المشتركة".

وتابع: "غالانت شدد لنظيره المصري على أهمية التعاون في التحقيق بشأن حادث الحدود".

واليوم قتل فرد أمن مصري، ثلاث مجندين من جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصاب اثنين آخرين خلال مطاردة تجار مخدرات بحسب بيان للجيش المصري.