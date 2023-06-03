6 أضرار قاتلة لمادة الإمفيتامين المخدر (انفوجراف)

كشف الدفاع المدني السعودي، عن أضرار تعاطي مادة الإمفيتامين المخدر، مؤكدا أنه يتسبب في السكتة القلبية والجلطة الدماغية والفشل الكلوي ومن ثم الموت.

وأوضح الدفاع المدني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تأثير وأضرار الإمفيتامين والتي جاءت كالتالي:

الأوهام والهلوسة البصرية والسمعية.

شحوب الوجه والشفتين وتشنجات لا إرادية في الوجه.

ضعف الشهية وفقدان الوزن.

السكتة القلبية والجلطة الدماغية والفشل الكلوي ومن ثم الموت.

زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وزيادة التعرق.

العزلة والشك والعصبية والعنف.