ابن الزعيم الليبي معمر القذافي يضرب عن الطعام في سجون #لبنان

دخل هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان، في إضراب عن الطعام بسبب استمرار احتجازه.

وهانيبال القذافي محتجز في لبنان منذ 7 سنوات، وذلك بعد اختطافه من سوريا في العام 2015 التي أقام فيها كلاجئ بعد مقتل والده في ليبيا.

وطالب ابن القذافي بالخضوع لمحاكمة عادلة خاصة أنه سجين سياسي، متسائلا: "كيف لسجين سياسي يحتجز دون محاكمة كل هذه السنوات؟".

وقال هانيبال القذافي في بيان صحفي: "أمام الظلم والإجحاف المتماديين بحقي، آن الأوان للإفراج عني بعد مرور أكثر من 10 سنوات بالسجن إثر اعتقالي والادعاء ضدي بتهمة لم اقترفها".

وفي العام 2015 اختطف مسلحون في لبنان هانيبال وطالبوا بالحصول على معلومات عن مصير الداعية اللبناني موسى الصدر، الذي فقد في ليبيا منذ العام 1978.