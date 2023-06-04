طقس الأحد.. “#الأرصاد”: هطول #أمطار رعدية تؤدي إلى جريان #السيول وزخات من #البرد على عدة مناطق 

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على مناطق المملكة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية الجوف والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

كما يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق الشرقية والحدود الشمالية.