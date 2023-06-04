المملكة و #الولايات_المتحدة تدعوان القوات المسلحة السودانية و#الدعم_السريع إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد #عاجل

دعت كلا من المملكة والولايات المتحدة قوات الجيش السوداني والدعم السريع إلى وقف جديد لإطلاق النار.

وصدر عن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية البيان التالي:

ما زال وفدي القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريعة موجودين في مدينة جدة، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام ( 3 / يونيو الجاري).

والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حريصتين على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض، حيث تركزت المحادثات على سبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب ينبغي على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة.

إن الميسّرين على استعداد لاستئناف المحادثات الرسمية، ويذكران الطرفين بأنه يجب عليهما تنفيذ التزاماتهما بموجب إعلان جدة (11 مايو) للالتزام بحماية المدنيين في السودان.

نود التأكيد على أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية متمسكتان بالتزامهما تجاه شعب السودان.

كما تدعوان الطرفين إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد، وتنفيذه بشكلٍ فعال بهدف بناء وقف دائم للعمليات العسكرية.