استراليا.. اتهام شركة محاسبة عالمية بتسريب معلومات سرية عن قوانين #الضرائب

تطال شركة المحاسبة العالمية ، اتهامات PWC فضيحة مالية في استراليا بسبب اخلالها بالعقود المبرمة معها وتسريب معلومات حكومية سرية حول قوانين الضرائب المقترحة إلى عدد من التجار و رجال الأعمال.

وأحالت وزارة الخزانة الأسترالية الأمر إلى الشرطة لإجراء التحقيق الجنائي.

وقد اعتبر العديد من رجال الاعمال هذه المعلومات السرية حول خطط الحكومة الاسترالية كإشعارًا مبكرًا بالتغييرات، وكسب رسوم إضافية و حرمان الحكومة الأسترالية من إيراداتها الضريبية.

وجراء هذه الاتهامات استقال توم سيمور الرئيس التنفيذي لشركة PWC في أستراليا من منصبه بعد ثلاثة أيام من اعترافه بتلقي رسائل بريد إلكتروني تتعلق بمعلومات حكومية سرية بشأن التغييرات في قوانين التهرب الضريبي للفوز بأعمال جديدة.

وقالت الرئيسة التنفيذية بالإنابة لشركة PWC، كريستين ستابينز: إنها تريد الاعتذار نيابة عن الشركة لمشاركة معلومات سرية حول سياسة الضرائب الحكومية، وإن تسعة شركاء متورطين أمروا بأخذ إجازة مفتوحة لحين انتهاء التحقيقات.