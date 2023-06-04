بتهم الإساءة والتمييز المناطقي.. تعليق عضوية المسيئين في #الإعلام_الرياضي #عاجل

قال الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي: إنه رصد العديد من التجاوزات الإعلامية، خلال الفترة الماضية، التي تخالف الأهداف التي من أجلها أنشئ الاتحاد، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات النظامية في حق المخالفين بحسب اللوائح والأنظمة، ومنها تعليق وإسقاط عضوية عضو قام بالإساءة الصريحة والتمييز المناطقي والانتقاص بمنطقة من مناطق المملكة.

وأضاف: يتابع الاتحاد عن كثب ما يطرح مؤخرًا من قبل بعض الاعضاء المنتمين إلى الاتحاد في وسائل الإعلام ومنها ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الدور الكبير الذي يسهم فيه الإعلام الرياضي في المملكة؛ لنقل الصورة الإيجابية عن واقع الرياضة في مملكتنا الحبيبة، ونقل الرسالة الإعلامية السامية التي تتوافق مع السياسة الإعلامية للمملكة.

واختتم: نؤكد أن الاتحاد وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة ماضين باتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل مخالف مسجل عضويته في الاتحاد.