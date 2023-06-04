رويترز: #أوبك+ تجتمع لبحث حصص الإنتاج وتخفيضات جديدة

تجتمع دول "أوبك"، اليوم الأحد؛ لمناقشة اتفاق جديد ربما يعدل حصص الإنتاج من الدول الأعضاء لهذا العام، والعام المقبل، ويبحث خفضا إضافيا، حسبما كشفت مصادر لوكالة "رويترز".

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه التكتل تراجعا في أسعار النفط وتخمة محتملة في المعروض تلوح في الأفق، وتضخ أوبك+، التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول، وحلفاء بقيادة روسيا، نحو 40 بالمئة من إنتاج الخام العالمي مما يعني أن قراراتها قد يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط.

وقالت مصادر: إن تخفيضات إضافية للإنتاج مطروحة للنقاش من بين مقترحات أخرى خلال اجتماع اليوم.