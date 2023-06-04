إسرائيل تتهم #إيران بالكذب على «الطاقة الذرية» بشأن #تخصيب_اليورانيوم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد: إن إيران مستمرة في الكذب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإن ما وصفه بـ "انصياع" الوكالة للضغط الإيراني يمثل وصمة سوداء على سلوك الوكالة.

كان مفتشو الوكالة قد أثاروا مخاوف في مارس الماضي بشأن تواجد جزيئات يورانيوم مخصبة إلى مستويات 84% من النقاوة قريبة من المستوى الذي يستخدم في تصنيع الأسلحة، كما انتقدوا بطء رد فعل إيران على التحقيقات المنفصلة.

وأوضح مفتشو الوكالة أن ليس لديهم "المزيد من الأسئلة بشأن تواجد هذه الجزئيات عالية التخصيب، كما قبلوا بالتفسير الإيراني.