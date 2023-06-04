مغادرة ثاني رحلات #مبادرة_طريق_مكة من #المغرب

غادرت، اليوم ثاني رحلات "مبادرة طريق مكة" من المملكة المغربية، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، والتي تعمل عليها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والمديرية العامة للجوازات ، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي"سدايا"، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وشركة علم.

وقال عدد من الكوادر السعودية العاملين في المبادرة في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء: إن هذا المبادرة تعكس اهتمام المملكة بخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل آداء مناسكهم بكل يسر .

وذكر مشرف فريق المبادرة في المغرب الرائد ابداح القحطاني، أن المملكة سخرت إمكاناتها كافة لدعم هذه المبادرة في المملكة المغربية وعدة دول، التي تأتي لخدمة ضيوف الرحمن، عبر أحدث الأجهزة التقنية، والكوادر البشرية المؤهلة، لسرعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج بكل يسر وسهولة إلى أرض الحرمين.