مناوشات بين سفينة حربية صينية ومدمرة أمريكية في #مضيق_تايوان

قال مسؤولون عسكريون أمريكيون: إن سفينة حربية صينية اقتربت لمسافة 137 مترا من مدمرة أمريكية في مضيق تايوان "بطريقة غير آمنة".

وأوضحت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، في بيان، أن القوات البحرية الأمريكية والكندية كانتا تجريان تدريبات مشتركة في المضيق الذي يفصل بين جزيرة تايوان والصين عندما قطعت السفينة الصينية الطريق أمام المدمرة الأمريكية تشونغ-هون التي تعمل بالصواريخ الموجهة مما أجبرها على الإبطاء لتجنب الاصطدام.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها بينما تقول تايوان إن الصين لم تحكم أبدا الجزيرة. ويقول الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده ستدافع عن تايوان إذا أقدمت الصين على غزوها.

واتهم الجيش الصيني الولايات المتحدة وكندا "بإثارة المخاطر عمدا" بعد أن نفذ أسطولا البلدين إبحارا مشتركا نادرا عبر مضيق تايوان الحساس.

وقال الأسطول السابع للبحرية الأمريكية إن تشونغ-هون ومونتريال الكندية أجريتا عبورا "روتينيا" للمضيق أمس السبت.