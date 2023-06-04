تفاصيل اجتماع #أوبك_بلس بشأن إنتاج #النفط

أصدر منظمة “أوبك بلس”، بيانا في ختام الاجتماع الوزاري الذي عقد اليوم، أكدت فيه الاتفاق على تقييم إنتاج الأعضاء بنهاية يونيو 2024 من 3 جهات.
وقالت المنظمة في بيان نشر على الموقع الرسمي للمنظمة، إن منظمة “أوبك” والدول غير الأعضاء في أوبك قررت إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون الموقع في 10 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه في الاجتماعات اللاحقة؛ وكذلك ميثاق التعاون الموقع في 2 يوليو 2019.
كما قررت ما يلي:
- ضبط المستوى الإجمالي لإنتاج النفط الخام للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى 40.46 مليون برميل / اليوم، اعتبارًا من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، والتي سيتم توزيعها وفقًا للجدول المرفق.
- إعادة تأكيد وتوسيع ولاية لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) وأعضائها، لمراجعة أوضاع سوق النفط العالمية عن كثب، ومستويات إنتاج النفط، ومستوى التوافق مع DoC وهذا البيان، بمساعدة اللجنة الفنية المشتركة (JTC). ) وأمانة أوبك. سيتم عقد JMMC كل شهرين.
- عقد الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك وخارجها (ONOMM) كل ستة أشهر وفقًا لمؤتمر أوبك العادي المقرر.
- منح JMMC سلطة عقد اجتماعات إضافية، أو طلب اجتماع وزاري أوبك وغير الأعضاء في أوبك في أي وقت لمعالجة تطورات السوق ، كلما اقتضت الضرورة.
- إعادة التأكيد على ضرورة مراقبة توافق DoC مع الأخذ في الاعتبار إنتاج النفط الخام، بناءً على المعلومات الواردة من مصادر ثانوية ، ووفقًا للمنهجية المطبقة في الدول الأعضاء في منظمة أوبك.
- إعادة التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة ، والاشتراك في مفهوم التعويض من قبل تلك الدول التي تنتج فوق مستوى الإنتاج المطلوب وفقًا للجدول المرفق ، بالإضافة إلى مستويات الإنتاج التي تم تحديدها بالفعل.
- عقد الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك يوم الأحد 26 نوفمبر 2023 في فيينا.