تفاصيل اجتماع #أوبك_بلس بشأن إنتاج #النفط

أصدر منظمة “أوبك بلس”، بيانا في ختام الاجتماع الوزاري الذي عقد اليوم، أكدت فيه الاتفاق على تقييم إنتاج الأعضاء بنهاية يونيو 2024 من 3 جهات.

وقالت المنظمة في بيان نشر على الموقع الرسمي للمنظمة، إن منظمة “أوبك” والدول غير الأعضاء في أوبك قررت إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون الموقع في 10 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه في الاجتماعات اللاحقة؛ وكذلك ميثاق التعاون الموقع في 2 يوليو 2019.

كما قررت ما يلي: