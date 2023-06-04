السعودية تعلن تخفيضا إضافيا لإنتاج #النفط بمقدار مليون برميل يوميا بداية من يوليو ولمدة شهر قابل للتجديد

قررت المملكة العربية السعودية، إجراء تخفيص تطوعي إضافي جديد في إنتاجها من البترول الخام بمقدار مليون برميل يوميا لمدة شهر.

وقالت وزارة الطاقة في بيان إنه إضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في اجتماع أوبك بلس اليوم 4 يونيو 2023 لمستوى الإنتاج المطلوب لكل دولة لعام 2024م، وما قامت به دول أوبك بلس من تخفيضات تطوعية في أبريل الماضي حتى نهاية 2023م ومددت تخفيضاتها التطوعية إلى نهاية عام 2024م، ستقوم المملكة بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام مقداره مليون برميل يوميًا.

وأضافت أن التخفيض يبدأ من شهر يوليو لمدة شهر قابلة للتمديد ليصبح إنتاج المملكة 9 مليون برميل يوميًا ويكون مجموع خفض المملكة التطوعي 1.5 مليون برميل يوميًا.