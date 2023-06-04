الأمير #عبدالعزيز_بن_سلمان: علاقة #السعودية و #الولايات_المتحدة مستمرة منذ 80 عامًا ونتطلع لمزيد من التعاون

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن علاقة المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة منذ 80 عامًا.

وقال في تصريحات اليوم الأحد عقب اجتماع منظمة “أوبك بلس”: “نتطلع لمزيد من التعاون.. وكل المسؤولين الأمريكيين مرحب بهم في السعودية”.

وأضاف وزير الطاقة، أن الإجراءات الأخيرة تعكس مسؤوليتنا كـ "بنك مركزي ناضج" للنفط، متابعا: “نريد أن نثبت للعالم أننا نمتلك أدوات استقرار السوق النفطية".

وواصل الأمير عبدالعزيز بن سلمان: “قرارنا يساعد على تعزيز استقرار الأسواق ويمنع التذبذب.. واستقرار الأسواق أهم شيء لدينا”.

وأكد وزير الطاقة السعودي أن المملكة ستعمل كل ما في وسعها للحفاظ على استقرار سوق النفط، مشيرا إلى أن اجتماع أوبك كان بناءً ويسهم في استقرار أسواق النفط.