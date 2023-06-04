الحالة المدارية في #بحر_العرب.. هل تتأثر #السعودية؟

أعلن المركز الوطني للأرصاد، مساء الأحد، أنه يراقب احتمالية تكون حالة مدارية في بحر العرب خلال الأسبوع المقبل.

وأكد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه لا تأثير مباشر على أجواء المملكة.

وما زالت بعض النماذج العددية تشير إلى احتمال تشكل حالة مدارية جنوب بحر العرب نهاية هذا الأسبوع حيث ما زالت هناك اختلافات بين النماذج العددية في التوقعات بمكان تكون الحالة وتوقيتها ومسارها فيما تشير بعض هذه النماذج بتكون منخفض مداري يوم 8 يونيو عند السواحل الجنوبية الغربية للهند ثم يتحرك لشمال بحر العرب باتجاه السواحل الهندية والباكستانية بينما تشير نماذج عددية أخرى بتكون مخفض مداري ضعيف جنوب بحر العرب باتجاه الغرب عند جزيرة سقطرى.