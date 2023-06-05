أخصائي تغذية يقدم 5 نصائح لتقليل أضرار تسرب #المواد_الكيمائية من #الأواني_البلاستيكية

قدم أخصائي وجودة الأغذية الدكتور فهد السعيد 5 نصائح مهمة لتقليل أضرار تسرب المواد الكيميائية من الأواني البلاستيكية.

وقال في تغريدة على "تويتر"، أن هذه النصائح تتمثل في عدم وضع الأطعمة في عبوات بلاستيكية لا تزال ساخنة، وعدم تنظيف الحاويات باستخدام مواد كاشطة، مثل السلك ، والتي يمكن أن تتسبب للأواني بخدوش عميقة.

وأضاف أنه من الضروري عدم استخدام الحاويات البلاستيكية لفترة طويلة من الزمن، وعدم تعرض العبوات البلاستيكية لغسالة الأطباق بشكل متكرر.

كما نصح بضرورة شراء أواني بلاستيكية خالية من BPA أو مصنوعة من PP ، غالبا تحمل رقم التدوير 5 .