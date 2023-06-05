مصر.. أول صورة للمجند منفذ واقعة مقتل وإصابة 5 إسرائيليين على الحدود

تداول مغردون على نطاق واسع في مصر، صورة وتفاصيل عن الجندي المصري بطل حادث مقتل 3 عسكريين إسرائيليين وإصابة 2 آخرين بينهم ضابط على الحدود المصرية – الإسرائيلية أول أمس السبت.

وتبين أن الجندي يدعى محمد صلاح إبراهيم يبلغ من العمر 23 عاماً، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية- وفقا لـ"العربية"-.

وكان يخدم عسكريا في منطقة سيناء، فيما كشف مغردون أن أصدقاءه كانوا يلقبونه بالرسام لهوايته الرسم، وكان محبوبا بين معارفه، مؤكدين أن خدمته العسكرية كانت ستنتهي قريباً، و من المقرر أن تسلم إسرائيل جثمانه إلى مصر خلال أيام.