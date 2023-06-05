مصادر: غدا.. #إيران تُعيد فتح سفارتها في #السعودية #عاجل

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن أن إيران سوف تعيد فتح سفارتها في المملكة غدا.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني، المدير العام لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الايرانية، قد أكد إن إعادة فتح سفارتي إیران والسعودية في الرياض وطهران سيكون قبل 9 يونيو المقبل.

وأعلن الدبلوماسي الإيراني علی رضا عنایتي، عن موعد فتح سفارتي إيران والسعودية ومکانهما، مشيرا إلى أنه من المقرر إعادة فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين من التوصل إلى الاتفاق الايراني- السعودي وسيجتمع وزيرا الخارجية الايراني والسعودي خلال هذه الفترة.