كلوب_ليون المكسيكي يتأهل إلى #كأس_العالم_للأندية

نجح نادي كلوب ليون المكسيكي في حسم لقب الكونكاكاف، على حساب نظيره لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، في إياب نهائي دوري أبطال أمريكا الشمالية، بعدما تغلب كلوب ليون على الأمريكي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-1.

وجاءت الأندية التي تأهلت لكأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية كالتالي:

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

ويقام مونديال الأندية في الفترة بين 12 و22 ديسمبر 2023 في المملكة العربية السعودية.