مفاجأة بشأن صورة ضحك #صدام_حسين عند صدور حكم إعدامه

صورة وصفت بأنها "تاريخية" توثق لحظة إعدام رئيس العراق الأسبق صدام حسين عام 2006، إلا أنها غير حقيقية.

فالصورة لم تلتقط عند النطق بالحكم بل هي من جلسات استماع سابقة.

ووثق مصورون لحظات لصدّام حسين وهو يضحك في محاكمته من بينها مجموعة صور نشرتها وكالة "غيتي" لجلسة استماع في فبراير 2006.

أما الصورة المتداولة فهي لصدام حسين خلال جلسة استماع أيضاً وهو يضحك خلال إدلاء أحد الشهود بشهادته في المحكمة.

وتظهر مقاطع الفيديو التي وثقت لحظة النطق بالحكم، صدام حسين واقفاً.



وما إن لفظ القاضي جملة "الإعدام شنقاً حتى الموت" حتى بدأ صدام حسين بالقول بصوت عال "يعيش الشعب، تعيش الأمة، يسقط العملاء…" ولم يضحك أبداً خلال تلاوة الحكم.

وفي 30 ديسمبر 2006، أعدم الرئيس الذي حكم العراق بقبضة من حديد، شنقاً.

وفي الليلة نفسها، أجبرت الحكومة العراقية عائلة صدام التي تسلمت الجثة، على دفنها سريعا في قريته "دون تأخير لأي سبب كان"، وفق وثيقة رسمية.