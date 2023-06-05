آبل تكشف عن نظارة Vision Pro للواقع المعزز والافتراضي #WWDC2023 #AppleEvent #مؤتمر #آبل

كشفت شركة آبل عن نظارة Vision Pro headset للواقع المعزز والافتراضي.

وقال الشركة خلال مؤتمرها السنوي للمطورين الذي عقد اليوم الإثنين الموافق 5 يونيو ويستمر حتى 9 يونيو الجاري، إن نظارة Apple تتميز بوجود كاميرات خارجية تسمح بالتفاعل مع المحتوى الرقمي في الواقع المختلط.

وأضافت شركة آبل أنه عندما يرتدى المستخدم النظارة فإنه يتصل بـHome view وهي عبارة عن رموز مرتبطة بأكثر تطبيقات Apple استخداماً بما في ذلك الـMail وMusic وMessages وSafari، ولا تحتاج إلى أجهزة تحكم.

وأشارت الشركة إلى أنه عندما ينظر المستخدم إلى رمز معين، فإن النظام بإمكانه تتبع حركة العين لإبرازه، موضحة أنه عندما ينظر إلى شخص آخر وقت استخدامه النظارة يمكنه رؤية أعين المستخدمين عبر تقنية EyeSight.