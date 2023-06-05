طبيب يحذر من نصائح مدربين الأندية الرياضية في التغذية (فيديو)

أكد الدكتور عبد العزيز العثمان، أستاذ واستشاري التغذية السريرية، أن حمية "الكيتو" ليست صحية وليست مناسبة وغير آمنة ولا يوجد لها اعتماد من أي جهة علمية طبية عالمية أو محلية.

وقال العثمان خلال مقابلة مع برنامج "يا هلا"، المذاع على قناة "روتانا خليجية"، إن من اتبع حمية "الكيتو" ونقص وزنه سيعاني من مشاكل طبية أبرزها في القلب، مشيرا إلى أن من يسوق لحمية "الكيتو" يروج لها لأهداف تجارية مادية.

ونصح استشاري التغذية السريرية، من يُريد إنقاص وزنه بعدم اتباع أي حمية غذائية، فقط عليه تعديل نمط حياته.

وحذر عبدالعزيز العثمان من نصائح مدربين الأندية الرياضية في التغذية، مؤكدا أن معظم هذه النصائح غير صحيحة، ويسوقون لمكملات غذائية ومنشطات غير صحية.

وتابع: "4% فقط ممن يظهرون في وسائل الإعلام ومواقع التواصل للحديث عن التغدية متخصصين، و 96% غير متخصصين".