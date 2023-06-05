“ذكرت في القرآن الكريم”.. مختص: ورق شجرة السدر فعال ضد السرطان

كشف الدكتور هاني خوجة، الأستاذ المشارك في قسم الصيدلة الإكلينيكية وصيدلة المستشفيات بكلية الصيدلة في جامعة طيبة، عن تفاصيل اكتشاف فاعلية ورق شجرة السدر ضد خلايا السرطان بناءً على التجارب التي أجريت داخل المعامل الخاصة.

وقال خوجة في مقابلة مع برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، إن خلاصات السدر تفيد لعلاج بعض الأمراض الجلدية واضطرابات الجهاز الهضمي.

وعن فعالية ورق السدر ضد خلايا السرطان، قال خوجة: "اتجهنا في أبحاثنا إلى شجرة السدر لأنها ذكرت أكثر من مرة في القرآن الكريم وذكرت أيضاً حتى في الشرائع الأخرى".

وأشار إلى أنه تم اكتشاف وفصل مركبين جديدين من ورق شجر السدر، وتم تسمية المركب الأول "سِدرين" والمركب الثاني "سدروسايد"، اشتقاقًا من الاسم العربي للشجرة.