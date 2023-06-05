أخبار دوليّة

وزارة الدفاع الروسية: خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية في #دونيتسك

6 يونيو 2023 · < 1 minute
حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

أكدت روسيا، أن الجيش الأوكراني يواصل هجماته في دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي أحبط جميع محاولات القوات الأوكرانية للتقدم في دونيتسك، مضيفة: "قواتنا دمرت 8 دبابات ليوبارد تابعة للجيش الأوكراني في منطقة دونيتسك".

وتابعت وزارة الخارجية الروسية: "القوات الأوكرانية نشرت قوات جديدة على جبهات القتال الشرقية"، مشيرة إلى أن الغرب يحاول استخدام آسيا الوسطى إلى جانب القوقاز كجبهات مضادة لروسيا.

وواصلت: "الغرب يبحث باستمرار عن مناطق إضافية حيث يمكنه من خلالها فتح جبهة ثانية وثالثة ضد روسيا".