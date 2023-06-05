وزارة الدفاع الروسية: خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية في #دونيتسك

أكدت روسيا، أن الجيش الأوكراني يواصل هجماته في دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي أحبط جميع محاولات القوات الأوكرانية للتقدم في دونيتسك، مضيفة: "قواتنا دمرت 8 دبابات ليوبارد تابعة للجيش الأوكراني في منطقة دونيتسك".

وتابعت وزارة الخارجية الروسية: "القوات الأوكرانية نشرت قوات جديدة على جبهات القتال الشرقية"، مشيرة إلى أن الغرب يحاول استخدام آسيا الوسطى إلى جانب القوقاز كجبهات مضادة لروسيا.

وواصلت: "الغرب يبحث باستمرار عن مناطق إضافية حيث يمكنه من خلالها فتح جبهة ثانية وثالثة ضد روسيا".