“#مدني_الدمام” يُخمد حريقا اندلع في ورشة نجارة

تمكنت فرق الدفاع المدني في الدمام من إخماد حريقا اندلع في ورشة نجارة.

وأوضح الدفاع المدني في تغريدة على "تويتر"، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.

ويباشر الدفاع المدني مجموعة من الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب.

كما تتضمن مهام الدفاع المدني حماية السكان والممتلكات من الحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات.

وتشمل المهام أيضًا، تأمين سير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ.

ويباشر الدفاع المدني، ضمن مهامه العديد من الإجراءات التوعوية للمواطنين والمقيمين بشأن إجراءات السلامة.