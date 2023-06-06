روسيا تُفجر سد “نوفا كاخوفكا” في منطقة “#خيرسون” الأوكرانية.. وتشريد الآلاف (#فيديو)

أعلنت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن أن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية.

وأضافت القيادة الأوكرانية أنه "يجرى تحديد حجم الدمار وسرعة وكميات المياه والمناطق التي من المرجح أن تتعرض للغرق".

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر مطلع لم تذكر هويته أن سد نوفا كاخوفكا الضخم، الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، تدمر وإن المياه غمرت المنطقة.

على جانب آخر، كشفت وسائل إعلام روسية محلية عن تفجير السد أدى إلى تشريد 22 ألف شخص و تدمير 14 حيا سكنيا، وذلك بعدما ارتفعت المياه بمحيط سد نوفا كاخوفكا 5 أمتار وغمرت قرى محيطة.