“تعليم_الطائف” تعلن تحويل الدراسة المسائية اليوم عن بعد  

أعلنت المديرية العامة للتعليم، عن تحويل الدراسة المسائية، اليوم الثلاثاء عن بعد.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة في تغريدة على "تويتر"، أنه بناءً على التقارير الواردة من الأرصاد، فإنه سوف يتم تحويل الدراسة عن بعد اليوم الثلاثاء ، للمدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر بالطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً.

وأكدت أن الدراسة ستكون عبر منصة مدرستي.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم وحائل، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية والرياض.