بورصات_الخليج ترتفع مدفوعة بآمال وقف #المركزي_الأمريكي رفع #أسعار_الفائدة

أغلقت معظم أسواق الخليج على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات واسعة بتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، عن رفع أسعار الفائدة وتأثير تراجع أسعار النفط على معنويات المستثمرين.

وارتفع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة بقيادة سهم مجموعة صافولا الذي صعد 3.2 بالمئة.

غير أن سهم عملاق النفط أرامكو السعودية انخفض 0.2 بالمئة.

وصعد مؤشر دبي 0.7 بالمئة، مرتفعا للجلسة الثامنة، مدعوما بقفزة تجاوزت ثمانية بالمئة لسهم الخليج للملاحة.

ونزل المؤشر القطري 1.7 بالمئة ممدا خسائره للجلسة الثالثة، إذ تراجعت معظم الأسهم على المؤشر بما في ذلك سهم مصرف قطر الإسلامي الذي انخفض 2.9 بالمئة.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة، وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.8 بالمئة.