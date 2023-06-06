هيئة تقويم التعليم والتدريب تنهي تطبيق الاختبارات المعيارية ” #جاهزية” لأول مرة في تاريخ التعليم الجامعي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إنهاء تطبيق الاختبارات المعيارية "جاهزية" لأول مرة في تاريخ التعليم الجامعي، بمشاركة أكثر من 18 ألف خريج في 13 تخصصاً جامعياً.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن ذلك جاء بهدف ضمان وضبط جودة مخرجات التعليم الجامعي، مؤكدة أن هذه الاختبارات لا ترتبط بنجاح الطلاب أو رسوبهم.

وأشارت إلى أن الاختبارات عُقدت في (207) مواقع تابعة لـ (48) جامعة وكلية داخل المملكة؛ بهدف قياس مستوى تحصيل الخريجين لنواتج التعلم، ومعرفة مدى جاهزيتهم لسوق العمل، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

وأضافت الهيئة أن الاختبارات المعيارية لهذا العام شملت 13 تخصصاً جامعياً، وهي: (المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي).