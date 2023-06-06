وزير خارجية #إيران: سنواصل تطوير علاقات التعاون والشراكة البناءة مع دول الجوار   

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن بلاده سوف تواصل تعزيز العلاقات الخارجية بالتزامن مع تعزيز القوة العسكرية والدفاعية، مشيرا إلى أن هذا يعد مؤشر لمستقبل إيران.

وقال عبد اللهيان في تصريحات اليوم إن طهران ستواصل تطوير علاقات التعاون والشراكة البناءة مع دول الجوار.

واليوم افتتحت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السعودية الرياض، بعد أشهر من اتفاق البلدين بوساطة صينية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية مراسم الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية.