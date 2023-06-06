أرقام #كريم_بنزيما مع #ريال_مدريد قبل انضمامه إلى #الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد التعاقد بشكل رسمي مع الفرنسي كريم بنزيما للانضمام لصفوف العميد لمدة 3 مواسم.

وانضم كريم بنزيما في صيف عام 2009 إلى ريال مدريد الإسباني قادما من أولمبيك ليون الفرنسي، في صفقة قدرت ب35 مليون يورو.

واستمر بنزيما بقميص النادي الملكي لمدة 14 عاما، حتى إعلان رحيله بشكل رسمي عن ريال مدريد، اليوم الأحد.

وانضم كريم بنزيما لصفوف ريال مدريد عام 2009، وهو يبلغ من العمر 21 عاما فقط، وخلال المواسم الأربعة عشر التي دافع فيها عن الميرنجي فاز ب 25 لقبا، وهي: 5 كؤوس أوروبية، 5 كؤوس عالمية للأندية، 4 كؤوس سوبر أوروبية، 4 بطولات دوري، 3 كأس ملك إسبانيا و4 كؤوس السوبر الاسباني.

كما سجل كريم بنزيما خلال هذه الفترة 353 هدفا مع ريال مدريد في مختلف المسابقات