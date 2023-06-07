طقس الأربعاء.. “#الأرصاد”: #أمطار رعدية تؤدي إلى جريان #السيول وزخات من #البرد على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، تبوك والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.