دراسة طبية تكشف عن مُفاجأة : هذا اليوم من الأسبوع تكثر فيه #النوبات_القلبية #عاجل

كشفت دراسة طبية نشرت حديثا عن أن هناك يوما في الأسبوع تكثر فيه حالات الإصابات بالنوبات القلبية، وخلصت الدراسة العلمية إلى أن النوبات القلبية الخطيرة تحدث يوم الاثنين أكثر من أي يوم آخر من أيام الأسبوع.

ويُظهر تحليل سجلات الخدمات الصحية أن احتمال حدوث نوبة قلبية يزيد بنسبة 13% في اليوم الأول من أسبوع العمل، وحلل الباحثون في "صندوق بلفاست للرعاية الصحية والاجتماعية" والكلية الملكية للجراحين في إيرلندا، بيانات نحو 10528 مريضا في جميع أنحاء جزيرة إيرلندا - 7112 في جمهورية إيرلندا و3416 في إيرلندا الشمالية.

وقد دخل المشاركون إلى المستشفى بين عامي 2013 و2018 مع أخطر نوع من النوبات القلبية، المعروف باسم احتشاء عضلة القلب ذات المقطع ST المرتفع (STEMI) والذي يحدث عندما يتم انسداد الشريان التاجي الرئيسي تماما.

ووجد الفريق ارتفاعا حادا في النوبات القلبية المحتوية على احتشاء عضلة القلب في بداية أسبوع العمل، مع أعلى معدلات يوم الإثنين.

وكانت هناك أيضا معدلات أعلى من المتوقع يوم الأحد، وفقا للنتائج التي تم تقديمها في مؤتمر جمعية القلب والأوعية الدموية البريطانية (BCS) في مانشستر.